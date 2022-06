God of War Ragnarök : Bloomberg fait fuiter la date de sortie, c'est pour bientôt !

Alors que Sony Interactive Entertainment a toujours indiqué que God of War Ragnarök débarquerait cette année, GameReactor a récemment mis en panique les fans de Kratos. En effet, nos confrères - en s'appuyant sur plusieurs sources européennes - ont indiqué que la sortie du jeu était sur le point d'être reportée à 2023. Mais c'était sans compter sur Jason Schreier ( Bloomberg ) qui, de son côté, s'est entretenu avec trois personnes proches des équipes de Santa Monica Studio ; et il est formel : God of War Ragnarök sortira en novembre prochain. En interne, si une commercialisation en septembre avait été envisagée au départ, le studio aurait finalement pris la décision de décaler les festivités de quelques semaines.De toute façon, nous devrions être rapidement fixés sur le sujet, puisque le même Jason Schreier assure que Sony Interactive Entertainment annoncera la date de sortie du jeu d'ici à la fin du mois. Autrement dit, le fait que God of War Ragnarök n'ait pas été montré lors du dernier State of Play ou durant la conférence du Summer Game Fest 2022 serait tout sauf un signe de fébrilité chez Santa Monica Studio. Tant mieux.