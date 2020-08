Ghosts 'n Goblins : les surprenantes images d'un nouveau jeu annulé par Capcom

Senior character artist" ayant travaillé pour la firme d'Osaka de 2017 à 2018, celui-ci travaillait effectivement sur un tout nouveau chapitre visiblement baptisé Ultimate Ghosts 'n Goblins : hélas, le projet fut annulé et ce n'est qu'aujourd'hui que le designer s'est permis d'en diffuser ses travaux sur ArtStation. Selon le LinkedIn de Miller, ce volet inédit était bien édité par Capcom et les artworks suivants laissent penser qu'il était développé sous Unreal Engine 4. Bien sûr, le plus surprenant reste cette direction artistique particulièrement réaliste et mature, contrastant drastiquement avec celle cartoonesque des jeux originaux. À vrai dire, il y a même de sérieux airs de Diablo... à moins que ça ne soit DOOM.



Auriez-vous aimé que ce projet aboutisse ?

Particulièrement culte et réputée pour sa difficulté, Ghosts 'n Goblins est une franchise qui aura connu quelques épisodes et surtout beaucoup de portages au fil du temps : néanmoins, il semblerait que Capcom lui avait prévu un tout autre destin en lui forgeant un opus inédit il y a encore peu de temps, fraîchement révélé par John Miller.