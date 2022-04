Ghost Recon : le nouvel épisode serait déjà en développement depuis 1 an, premiers détails

Au lendemain de l'annonce de l'arrêt du suivi pour Ghost Recon Breakpoint, le site Kotaku débarque avec un scoop qu'il tient de sources bien informées : Ubisoft aurait d'ores et déjà entamé le développement d'un nouvel épisode de Ghost Recon. Une rumeur qui, si elle se vérifie, n'est pas vraiment une surprise puisque la licence fait partie des gros morceaux du catalogue d'Ubisoft. Kotaku précise que c'est le studio parisien d'Ubisoft (basé à Montreuil hein) qui est à nouveau en charge du développement, en espérant cette fois-ci qu'ils ne réitèrent pas les erreurs de Breakpoint, aussi bien dans son concept que ses tentatives de placer du NFT à tout va pour forcer les joueurs à se lancer dans le fameux Ubisoft Quartz. Il se murmure qu'en interne, le nom du code de ce nouveau Ghost Recon est "OVER" et une fenêtre de sortie serait prévue entre 2023 et 2024. On croise les doigts pour un épisode digne de ce nom.