Ghost of Tsushima : un nouveau trailer en 4K à tomber par terre, la sortie se rapproche

Si le mois de juin fut marqué au fer rouge par un certain The Last of Us Part. II, celui de juillet verra l'arrivée d'une autre exclusivité PS4 également ambitieuse : Ghost of Tsushima, le nouveau titre de Sucker Punch, studio derrière Sly Raccoon et inFamous. Assurément, la firme tient ici à proposer une expérience atmosphérique particulièrement puissante, un véritable voyage initiatique au Japon dans la peau de Jin Sakai, samurai expérimenté qui n'hésitera pas à salir son katana pour atteindre ses objectifs.Si les différentes vidéos déjà dévoilées témoignaient clairement de la volonté des développeurs à proposer une aventure artistique, Sony vient tout juste de publier une nouvelle bande-annonce à la finition impressionnante, s'appuyant sur quelques plans savamment travaillés assez remarquables. Autant dire que l'on a hâte de voir ce que ce Ghost of Tsushima chatoyant a dans le bide : pour cela, rendez-vous le 17 juillet prochain sur PS4.