Ghost of Tsushima : les plus belles images réalisées avec le mode Photo, des moments majestueux !

Petri Levälahti, du DukeofMars, du Arthur Khong, du Sensei Pastèque et d'autres artistes aussi. On vous laisse vous en prendre les yeux.

Voilà quelques jours maintenant que Ghost of Tsushima est en vente libre et nombreux sont les joueurs (et joueuses) à s'être jetés sur les aventures de Jin Sakai, ce samouraï prêt à se détourner de la voie du Bushido pour sauver son île de l'invasion mongole. Si le jeu possède clairement des défauts (I.A. en infiltration aux fraises, réalisation inégale, scénario trop léger), il possède en revanche des arguments forts qui en font un titre hypnotisant. La direction artistique et son open world offrent par exemple des panoramas saisissants, ainsi qu'une ambiance du Japon fédodal comme on n'en a jamais vu dans un jeu vidéo. Il faut dire que les développeurs de Sucker Punch sont des amoureux des films de Kurosawa et l'ont fait savoir à chaque instant.D'ailleurs, parmi les features assez folles de Ghost of Tsushima, il y a le mode Photo qui a pris une toute autre allure, puisqu'il peut être animé. Si nos sujets principaux ne bougeront pas sur le cliché, il est cependant possible d'avoir la main sur l'ensemble de l'environnement, qu'il s'agisse de la végétation, de la météo, du vent, des particules et bien d'autres détails. Face à tant de beauté et de poésie, on a décidé de réunir un beau panel des plus belles images réalisées à partir de ce mode Photo trouvées sur Twitter et ailleurs. Il y a du