Ghost of Tsushima : le trailer de lancement en 4K est là, on l'a compilé en VF, Anglais et Japonais !

Il ne reste plus que quelques jours avant l'arrivée de Ghost of Tsushima, dernière grande exclu de l'ère PS4. Attendu pour le 17 juillet prochain, le titre développé par Sucker Punch (Sly Racoon, inFAMOUS) nous permettra de nous plonger à l'époque du Japon féodal, du temps où l'empire mongol était une menace et qu'il fallait se battre pour ne pas se faire réduire en esclave. Dans ce contexte historique remanié pour l'occasion, le joueur endossera le rôle de Jin Sakai, un samouraï qui a toujours juré de suivre le code du Bushido à la lettre. Mais un malheureux événement va le pousser à agir différemment et devenir ainsi le Fantôme de Tsushima. Open world qui s'annonce massif, Ghost of Tsushima promet un voyage initiatique et onirique dépaysant, appuyé par un système de combat qui se veut exigeant, et sutout basé sur le timing. En attendant de connaître le verdict de la presse spécialisée, prévu pour demain 14 juillet à 16h, on vous propose de découvrir le trailer de lancement au format 4K et disponible en VF, avec les voix anglaises (la vraie version originale) et le doublage japonais, qui a d'ailleurs bénéficié d'un trailer différent. Attention les yeux !