Ghost of Tsushima : deux créateurs du jeu nommés ambassadeurs de l'île japonaise

souhaitant écrire des histoires en lien avec le Japon féodal. De quoi espérer donc, même si l'on ne dirait pas non non plus à une version boostée du premier épisode sur PS5, histoire d'en profiter une nouvelle fois dans de meilleures conditions.

En juillet dernier, lorsque Toshihiro Nagoshi (le créateur de la série Yakuza) confiait qu'il aurait aimé que Ghost of Tsushima soit développé par un studio japonais, certains estimaient qu'il en faisait trop. "En fait, c'est le genre de travail fait par un studio occidental qui montre qu'ils sont encore plus japonais que nous. C'est tout simplement incroyable, avait-il affirmé dans le cadre de l'émission SegaNama. Nous pensons souvent qu'ils ne pourraient jamais faire certaines choses propres à notre culture, mais ce jeu prouve que nous avons tort." Pourtant, ses propos ne sont rien comparé à l'honneur que le maire de l'île japonaise a reservé à deux des créateurs du jeu.En effet, Video Games Chronicle fait savoir que Nate Fox (réalisateur) et Jason Connell (directeur créatif) ont été nommés ambassadeurs pour avoir permis à l'île de Tsushuma de gagner en notoriété. Si, dans le passé, ce titre a déjà été attribué à des sommités nippones, c'est la première fois que deux personnes ont droit à ce privilège pour avoir fait connaître l'île de Tsushima à travers leur travail. Bien évidemment, compte tenu de la crise sanitaire, l'heure n'est pas encore à la reprise du tourisme, mais il est déjà acté qu'une fois les conditions le permettront, la municipalité et Sony Interactive Entertainment mettront en place une opération touristique s'articulant autour de Ghost of Tsushima.En attendant, la cérémonie se déroulera en ligne, avec notamment une lettre d'appréciation qui sera remise à Nate Fox et Jason Connell. "Même au Japon, beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de cette période, a insisté le maire. Dans le monde, le nom et l'endroit de Tsushima sont littéralement inconnus. Voilà pourquoi je ne les remercierais jamais assez d'avoir raconté notre histoire avec des graphismes aussi incroyables et des histoires aussi profondes." Naturellement, le maire n'a pas envie de s'arrêter à cette cérémonie virtuelle : une fois les restrictions levées, il compte bien inviter toute l'équipe pour les faire découvrir d'autres richesses dont regorge l'île.Preuve que Ghost of Tsushima a vraiment marqué les esprits : après avoir découvert les aventures de Jin Sakai, de nombreux joueurs n'ont pas hésité à faire un don pour la restauration d'un torii (un portail traditionnel japonais) fortement endommagé après le passage d'un typhon, l'an passé. Lancée en novembre 2020 par le prêtre la campagne de financement avec comme objectif 5 millions de yens (38 800 €). Aujourd'hui, le total des fonds récoltés s'élève à 27 103 882 yens (plus de 210 000 €) grâce à la générosité de plus de 2 000 donateurs.Bien évidemment, les fans de Ghost of Tushima prient pour qu'une suite voie le jour. En octobre dernier, on apprenait que Sucker Punch était à la recherchenarrative writer