Ghost of Tsushima : une suite sur PS5 dans les tuyaux ? Sucker Punch recrute

Plébiscité par la critique (83 de moyenne sur Metacritic à l'heure où nous écrivons ces lignes), véritable carton commercial (plus de 2,4 millions d'exemplaires vendus au terme des trois premiers jours d'exploitation, un total de 1,9 million de téléchargements durant le mois de juillet), Ghost of Tsushima fait indéniablement partie des jeux PS4 qui auront le plus marqué cette année. Du coup, lorsque Sucker Punch diffuse une offre d'emploi qui pourrait concerner Jin Sakai (le héros du jeu), on s'y intéresse forcément.Plus concrètement, le studio est à la recherche d'un narrative writer qui souhaite écrire des histoires en lien avec le Japon féodal. Sans surprise, une bonne connaissance de cette période historique serait un gros plus. Naturellement, la première hypothèse qui vient à l'esprit, c'est que Sucker Punch a l'intention de se lancer dans le développement de Ghost of Tsushima 2 sur PS5. Mais il n'est pas non plus impossible que les équipes comptent recruter un narrative writer dans le cadre d'une extension majeure.Car n'oublions pas que Ghost of Tsushima : Legends (un DLC gratuit disponible depuis le 16 octobre) tourne avant tout autour de la coopération. C'est vrai que la mise à jour 1.1 ajoute quelques éléments à la campagne solo (le New Game +, des nouveaux charmes, un niveau de difficulté en plus, la fleur fantôme entre autres), mais les fans espèrent une vraie extension avec laquelle on pourrait prolonger le plaisir en compagnie de Jin.On rappelle que Ghost of Tsushima est sorti le 17 juillet sur PS4, et que le jeu aura également droit aux honneurs sur PS5 dès le lancement de la console.