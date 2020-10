Ghost of Tsushima : il sera jouable au lancement de la PS5 et boosté en 60fps, d'autres nouveautés annoncées

La nouvelle est tombée hier soir sur le compte Twitter officiel de Ghost of Tsushima : le titre de Sucker Punk sera jouable au lancement de la PS5 et ce grâce à la rétrocompatibilité. Il s'agissait d'un tweet qui profitait du post de PlayStation qui expliquait que 99% des jeux PS4 seront jouables sur PS5. Les développeurs de Sucker Punch ont par ailleurs précisé sur les sauvegardes du jeu sur PS4 seront tranférables sur PS5, ce qui permettra du coup de reprendre l'aventure où on l'a laissée, ou mieux de pouvoir de profiter du NewGame+ qui a été confirmé via la mise à jour 1.1 qui sera déployée le 16 octobre prochain et qui introduira par la même occasion le mode coopération et toutes les options prévues avec le mode "Legends".Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas en si bon chemin, puisque Sucker Punch a également confirmé que Ghost of Tsushima profitera des performances de la PS5 pour proposer son jeu en 60fps. Un gain de fluidité bienvenu quand on sait que la version PS4 était bloquée à 30 images par seconde. En revanche, le studio s'est bien gardé de nous préciser si le jeu afficherait une résolution en 4K, ce qui serait la moindre des choses pour cette nouvelle génération de consoles. Toujours est-il que si vous souhaitez avoir toutes les informations concernant le mode "Legends" qui arrive dans quelques jours via une mise à jour gratuite, vous pouvez vous rendre sur cette page où tout est détaillé