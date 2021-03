Ghost of Tsushima : le jeu va devenir un film, c'est le réalisateur de John Wick qui s'en occupe

Chad Stahelski, le réalisateur de la saga John Wick, aura la lourde tâche de porter les aventures de Jin Sakai au grand écran. " Son esprit visionnaire et ses années d’expérience lui ont permis de réaliser des scènes d’action qui comptent parmi les plus mémorables de tous les temps, souligne le réalisateur du jeu, Nate Fox. Si quelqu’un peut recréer toute la tension des combats au katana auxquels se livre Jin, c’est bien Chad Stahelski."









Au-delà de la brutalité de ses combats, Ghost Tsushima marque surtout par son esthétisme ; certains endroits sont d'une beauté incroyable, et on peut donc s'attendre à ce que Sucker Punch veille à ce que cet aspect du jeu soit totalement respecté. Côté histoire, cette adaptation montrera bien évidemment comment Jin, qui a toujours respecté le code d'honneur des samouraïs, a enfilé le constume du Fantôme pour défendre l'île de Tsushima de l'invasion mongole.



Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, on apprend, par ailleurs, que le jeu totalise désormais plus de 6,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde. "L a moitié des joueurs l’ayant acheté ont été au bout de l’aventure, affirme Nate Fox. C’est un peu fou, non ? Les Mongols numériques ont donc été chassés de Tsushima 3,25 millions de fois environ."









Pour mémoire, Nate Fox et et Jason Connell (directeur créatif) En tant que nouvel ambassadeur de l’île bien réelle de Tsushima, j’aimerais vous inviter à la visiter, quand la situation sanitaire le permettra et si vous en avez l’occasion, indique Nate Fox. C’est une île superbe, historiquement riche et ses habitants sont si chaleureux. Avec un peu de chance, vous pourriez même apercevoir un chat de Tsushima. Et plus tard, quand le film Ghost of Tsushima sera sorti, vous pourrez raconter à vos amis que vous avez longé la plage où ont accosté les Mongols."



