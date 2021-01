Ghost of Tsushima 2 sur PS5 : la boulette du Directeur Créatif

Avec The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima est clairement le jeu qui aura marqué l'année 2020 de PlayStation de son empreinte indélébile. Non seulement il s'agit du meilleur lancement d'une nouvelle franchise sur PS4, mais en plus, il a permis au Japon féodal de s'imposer comme un environnement dépaysant dans le monde du jeu vidéo. Fort de ce succès, le studio Sucker Punch ne peut ignorer l'appel d'une suite qui paraît à la fois logique et indispensable, d'autant que la fin ouverte porte à croire qu'on aura des nouvelles de Jin Sakai prochainement. Si un Ghost of Tsushima 2 fait l'objet de rumeurs depuis plusieurs mois, il se pourrait que Dave Molloy ait fait une petite boulette en mettant à jour son profil LinkedIn où il écrit noir sur blanc être "actuellement en train de travailler sur le jeu Ghost of Tsushima sur PS5." Bien sûr, on pourrait imaginer à un portage sur PS5 du jeu original, ou éventuellement d'une extension solo, mais le fait que Dave Molloy ait modifié dans la foulée confirme qu'il est un peu allé trop vite en besogne. Désormais, le Directeur Créatif du jeu mentionne qu'il travaille sur “jeu Ghost of Tsushima pour PlayStation”. Des propos plus évasifs, mais pas de quoi calmer les ardeurs des fans et des analystes qui rappellent que des offres d'emploi de Sucker Punch exigeaient de la part des candidats d'avoir de bonnes connaissances dans le monde du Japon féodal. Avec un succès à la fois critique et commercial aussi fort que celui de Ghost of Tsushima, il serait dommage de ne pas lui offrir une suite digne de la prestance de Jin Sakai.