Games with Gold : voici les jeux gratuits Xbox de Novembre 2021, c'est pauvre

Comme PlayStation il y a quelques jours avec les jeux offerts dans le programme PlayStation Plus, c'est au tour de Microsoft de nous révéler la liste des jeux qui sont donnés aux abonnés du Xbox LIVE Gold pour le mois de novembre 2021. Comme d'habitude, il y en a pour tout le monde, que vous soyez en possession d'une Xbox 360, d'une Xbox One ou d'un modèle plus récent comme la Xbox Series S ou Xbox Series X, personne ne sera lésé. En revanche, concernant le choix des titres, on ne peut pas dire que ça soit la panacée. Moving out, Kingdom Two Crowns, Rocket Knight et LEGO Batman 2 : DC Super Heroes, c'est effectivement assez pauvre et ça manque d'un AAA pour être un minimum satisfait. Certains se plaignaient des jeux chez PlayStation en novembre, du côté de Microsoft, ça tire un peu plus la tronche, c'est peu de le dire.

Moving Out : du 1er au 30 novembre sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 30 novembre sur Xbox One, Xbox Series X|S Kingdom Two Crowns : du 16 novembre au 15 décembre sur Xbox One, Xbox Series X|S

: du 16 novembre au 15 décembre sur Xbox One, Xbox Series X|S Rocket Knight : du 1er au 15 novembre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S

: du 1er au 15 novembre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S Lego Batman 2 DC Super Heroes : du 16 au 30 novembre sur Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X|S