Game & Watch Super Mario : Nintendo lance une console face aux PS5 et Xbox Series X et fait mouche !

Pendant que Sony et Microsoft s'affrontent avec la PS5 et la Xbox Series X pour savoir qui des deux nouvelles consoles next gen' s'en tire le mieux, Nintendo préfère prendre le contre-pied en sortie une nouvelle console, mais rétro. Il s'agit en effet de la Game & Watch : Super Mario Bros, annoncée en septembre dernier pour les 35 ans de Mario et qui propose de nous replonger dans les années 80, à l'époque où Nintendo n'avait pas encore sortie de console de salon. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais les Game & Watch sont des appareils électroniques qui disposaient d'un seul et unique jeu. Ils ont été produits par Nintendo de 1980 à 1991 et faisaient également office de montre et de réveil. Sorti le 13 novembre 2020, la Game & Watch : Super Mario Bros est arrivée à la rédaction de JEUXACTU et puisque nous sommes de vrais collectionneurs, on a décidé de vous montrer à quoi ressemble vraiment cette Game & Watch cuvée 2020. On a sorti les gants blancs et le mini-cutter japonais pour un unboxing complet, truffé d'anecdotes et de gros plans en 4K.