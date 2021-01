Charts France : le SELL rattrape son retard, le classement des 3 dernières semaines de 2020

La dernière fois que le SELL avait communiqué le classement des meilleures ventes de jeux en France, ça remontait à la semaine 49, celle qui correspondait à la semaine du 30 novembre au 6 décembre dernier. Depuis, c'était plus de son, plus de lumière ; et pour cause, tout le monde avait pris ses vacances de Noël. On les comprend. Du coup, ce matin, ils rattrapent leur retard et publient d'un coup d'un seul le classement des trois dernières semaines de 2020, les 50, 51 et 52. On constate que les meilleurs ventes de fin d'année se sont faites autour des jeux Nintendo et PS4, avec toujours les mêmes licences qui reviennent, les valeurs sûres comme on dit. En revanche, Cyberpunk 2077 ne parvient pas à transformer sa popularité, puisqu'il sort rapidement du classement la semaine suivante, preuve que le bad buzz a fait son effet. Sur PC, en revanche, le titre se maintient en tête depuis sa sortie.





Charts France Semaine 50 (du 7 décembre au 13 décembre 2020)

1/ Cyberpunk 2077 (PS4 - CD Projekt Red / Bandai Namco)

2/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Cyberpunk 2077 (Xbox One - CD Projekt Red / Bandai Namco)

5/ Assassin's Creed Valhalla (PS4 - Ubisoft)

TOP 3 PC

1/ Cyberpunk 2077 (PS4 - CD Projekt Red / Bandai Namco)

2/ Cyberpunk 2077 - Edition Collector (PS4 - CD Projekt Red / Bandai Namco)

3/ Football Manager 2021 (SEGA)















Charts France Semaine 51 (du 14 décembre au 20 décembre 2020)

1/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Assassin's Creed Valhalla (PS4 - Ubisoft)

4/ FIFA 21 (PS4 - Electronic Arts)

5/ Call of Duty Black Ops Cold War (PS4 - Activision)

TOP 3 PC

1/ Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red / Bandai Namco)

2/ Football Manager 2021 (SEGA)

3/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)













Charts France Semaine 52 (du 21 décembre au 27 décembre 2020)

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

2/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

3/ FIFA 21 (PS4 - Electronic Arts)

4/ Call of Duty Black Ops Cold War (PS4 - Activision)

5/ Just Dance 2021 (Switch - Ubisoft)

TOP 3 PC

1/ Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red / Bandai Namco)

2/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

3/ Football Manager 2021 (SEGA)