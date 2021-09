Charts France : Nintendo et ses jeux Switch se font balayer par des jeux PS5 et PS4

Comme chaque début de semaine, le SELL a publié le classement des meilleures ventes de jeux vidéo pour le marché français et pour cette semaine 36, c'est enfin l'heure du changement. Non pas qu'on se lasse des mêmes jeux Nintendo Switch qu'on retrouve tous les lundis (mais un peu quand même), mais il est quand même assez plaisant de trouver enfin de nouveaux titres dans ce Top 5. Parmi ceux-là, on note l'entrée en lice de NBA 2K22 et de Tales of Arise, qui se hissent respectivement à la première et deuxième place dans leur version PS5. Parce que oui, on les retrouve un peu plus loin, en quatrième et cinquième position, mais cette fois-ci sur PS4. Entre les deux, il y a quand même un jeu Nintendo Switch qui se retrouve dans la mêlée : un certain WarioWare : Get It Together! Bah oui, Nintendo n'est jamais très loin...



Sur PC, on note là aussi du changement, avec un Tales of Arise qui prend la tête du classement, chose qui n'était jamais arrivé en France, et qui prouve que la licence est peut-être enfin bankable, après tant d'années à essayer de trouver son public. si Microsoft Flight Simulator s'accroche à la deuxième place, juste derrière, on retrouve Life is Strange : True Colors.

Charts France semaine 36 (du 6 au 12 septembre 2021) 1/ NBA 2K22 (PS5 - 2K Games) 2/ Tales of Arise (PS5 - Bandai Namco Entertainment) 3/ WarioWare : Get It Together! (Switch - Nintendo) 4/ NBA 2K22 (PS4 - 2K Games) 5/ Tales of Arise (PS4 - Bandai Namco Entertainment) TOP 3 PC 1/ Tales of Arise (Bandai Namco Entertainment)

2/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft) 3/ Life is Strange : True Colors (Square Enix)