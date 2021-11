Charts France : Forza Horizon 5 dans le Top 5 mais ne parvient pas à déloger Call of Duty

Une nouvelle semaine commence et du côté du SELL et de GfK, on n'a pas oublié de publier les résultats des ventes françaises côté jeux vidéo. Pour la semaine 45, celle correspondant du 8 au 14 novembre 2021, on a l'agréable surprise de voir débouler de nulle part un certain Forza Horizon 5. Jouissant d'une popularité auprès de la presse avec des notes dythirambiques, le jeu de courses de Microsoft s'est trouvé une place en 2ème position, devant le Mario Party Superstars de la Nintendo Switch et le FIFA 22 d'Electronic Arts, tous les deux conservant leur même place de la semaine passée. En revanche, so Forza Horizon 5 est bien dans le Top 5, il ne parvient pas à déloger Call of Duty Vanguard qui reste leader du marché dans sa version PS4. On retrouve d'ailleurs le FPS d'Activision à la cinquième place via la version PS5.



Sur PC, aucun changement depuis la semaine passée, ce sont les mêmes jeux qui régissent le Top 3. La seule petite différence, c'est que cette semaine, il est vendu plus de Microsoft Flight Simulator que FIFA 22. Par contre, Age of Empires IV ne bouge pas d'un cil et garde sa place de leader en termes de ventes PC.

Charts France semaine 45 (du 8 au 14 novembre 2021)

1/ Call of Duty Vanguard (PS4 - Activision)

2/ Forza Horizon 5 (Xbox Series - Microsoft)

3/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

4/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

5/ Call of Duty Vanguard (PS5 - Activision)

TOP 3 PC

1/ Age of Empires IV (Microsoft)

2/ Microsoft Flight Simulator (Electronic Arts)

3/ FIFA 22 (Electronic Arts)