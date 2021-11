Charts France : FIFA 22 continue de régner sans partage, voici le Top 5 des ventes

Nous sommes lundi et comme chaque début de semaine, le SELL et Gfk ne manquent de mettre à jour le classement des ventes de jeux vidéo en France. Si les chiffres réels restent la chasse gardée des partenaires qui payent, on peut au moins se délecter de ce Top 5 qui permet d'avoir un aperçu des tendances chez les consommateurs hexagonaux pour la semaine 42, celle allant du 18 au 25 octobre 2021. Alors que la semaine passée, on avait pu voir l'entrée en lice de Far Cry 6 et de Metroid Dread, les deux jeux ont disparu du tableau pour laisser place à deux anciens titres du catalogue Switch, à savoir Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons, qui sera sans nul doute des valeurs sûres à mettre sous le pied du sapin. FIFA 22 quant à lui continue d'imposer sa suprémacie en se positionnant à la première, deuxième et quatrième place dans ses versions PS4, PS5 et Nintendo Switch, la Xbox étant toujours autant boudée en France.



Pour le marché sur PC, FIFA 22 prend également la tête, comme les semaines précédentes, devant Microsoft Flight Simulator qui revient dans le Top 5, tout comme Les Sims 4 qui s'était fait devancer par son extension la semaine dernière. Bref, encore une semaine pas très originale et qui laisse peu de place aux nouveautés.





Charts France semaine 42 (du 18 au 24 octobre 2021)

1/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

2/ FIFA 22 (PS5 - Electronic Arts)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ FIFA 22 (Switch - Electronic Arts)

5/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

2/ Microsoft Flight Simulator (Electronic Arts)

3/ Les Sims 4 (Electronic Arts)