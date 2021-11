Forza Horizon 5 devient le plus gros lancement de toutes les exclus Xbox, voici les chiffres

Officiellement sorti le 9 novembre 2021, Forza Horizon 5 fait cependant le joueur de millions de joueurs depuis maintenant près d'une semaine, à travers son accès anticipé. Si Microsoft est plutôt du genre à cacher les chiffres, cette fois-ci, Phil Spencer a fait une entorse à son ligne de conduite pour nous révéler sur Twitter que Forza Horizon 5 est purement et simplement le plus gros lancement de l'histoire des exclusivités Xbox. Avec plus de 4.5 millions de joueurs à travers le monde, c'est un véritable raz-de-marée auquel est confronté les développeurs et Microsoft qui rappelle que c'est trois fois plus que le lancement de Forza Horizon 4. Il faut dire que le titre a tout pour plaire : une plastique next gen' de rêve, un gameplay archi solide, un dépaysement total, du contenu conséquent et surtout, il est disponible dès son lancement sur le Xbox Game Pass, le service incontournable de Microsoft. Mais les ventes réelles du jeu, hors service d'abonnement, sont également au beau fixe puisque le jeu est numéro 1 des ventes sur Steam par exemple. Bref, un succès amplement mérité qu'on se doit de souligner. Vous pouvez relire notre test de Forza Horizon 5 juste ici