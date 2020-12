Fortnite : le Master Chief de Halo débarque dans le jeu, voici ses danses les plus WTF

Comme l'avaient annoncé de nombreuses rumeurs, le Master Chief de Halo est la nouvelle guest-star du jeu Fortnite qui ne cesse de multiplier les collaboration depuis plusieurs mois. Révélée lors de la cérémonie des Game Awards 2020, ce personnage emblématique débarque avec tout l'attirail qui va avec, notamment la pioche Marteau Antigrav, le Pélican de l'UNSC et donc l'emote mini Warthog, sachant quue tout le contenu est vendu séparément (hey, pas folle la guêpe). Il faut toutefois débourser 1 500 V-Bucks pour obtenir le Master Chief avec son armure MJOLNIR, ou choisir le pack "Le Major" (proposé 2 600 V-Bucks au lieu des 4 000 V-Bucks habituels pendant 24h) qui propose les accessoires qu'on vient de vous lister.









Sachez qu'il est possible d'obtenir un skin alternativre, la noire mate, à condition de jouer au jeu sur Xbox Series X|S, ce qui permet de la débloquer de manière définitive et d'en profiter par la suite sur toutes les plateformes. Enfin, sachez également que mode Créatif propose une map multi bien connue de l'univers de Halo. On imagine que le Master Chief sera, à l'instar de Kratos, disponible uniquement pendant un laps de temps limité, ce qui signifie qu'il ne faut pas perdre de temps si vous souhaitez voir notre Spartan faire les danses les plus gênantes.