Fortnite : le Predator arrive dans le jeu, voici comment faire pour le débloquer

Vingt-quatre heures à peine après nous avoir annoncé l'arrivée du football dans Fortnite, Epic Games fait une autre annonce importante : l'arrivée du Predator dans le jeu phare du moment. Pour pouvoir obtenir cette skin, il faudra disposer du Pass de Combat, tandis que celles et ceux qui souhaitent débloquer la créature directement peuvent le faire en souscrivant à un abonnement Club de Fortnite qui a récémment été mis en place. D'ailleurs, Epic Games rappelle que chaque mois, les abonnés reçoivent 1000 V-bucks chaque mois ainsi que l'accès au pack mensuel du Club. Bien sûr, on rappelle qu'en récupérant la skin Predator, les joueurs repartent avec une emote biomasque, un tag vision thermique et une emoticone.