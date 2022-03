Fortnite : le mode "Zéro construction" devient permanent, le jeu prend une autre dimension

Rappelez-vous, la semaine dernière, Epic Games apportait une grosse mise à jour pour son jeu Fortnite à travers la Saison 2 du Chapitre 3 (sous-titré Rébellion), à savoir la suppression de la mécanique de construction lors des parties. Une nouveauté saluée par certains, crainte par d'autres, et qui devait être temporaire. Le studio américain a décidé de l'intégrer de manière permanente et donc de rajouter ce mode "Zéro Construction" qui vient s'ajouter aux modes Solo, Duos, Trios et Sections. De cette manière, Epic Games souhaite relancer l'intérêt autour de son Battle Royale et peut-être attirer de nouvelles personnes, qui sait ? Evidemment, cette absence de protection soudaine est compensé par la présence d'un surbouclier qui se recharge automatiquement, tandis qu'au niveau des déplacements, les personnages se montrent plus véloces et grimpent également plus aisément. Un trailer vient d'être dévoilé à cette occasion.