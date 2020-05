Fortnite : le 2ème trailer de Tenet, le prochain Christopher Nolan, a été révélé dans le jeu d'Epic Games

Véritable phénomène de société et poule aux oeufs d'or d'Epic Games, Fortnite est également devenu un média à part entière. Entre les diffusions d'extraits de Star Wars en avant-premières et les concerts modélisés en 3D dans le jeu, le jeu d'Epic Games est devenu un rendez-vous incontournable pour les éditeurs qui souhaitent mettre en avant leurs projets. C'est ce qui s'est passé cette nuit, vers 2h du matin, puisque Warner Bros avait donné rendez-vous aux joueurs pour découvrir en avant-première le nouveau trailer de Tenet , le prochain film de Christopher Nolan. Bien entendu, les joueurs étaient présent pour découvrir les nouvelles images de ce film à gros budget (200 millions de dollars et tourné dans 7 pays différents) qui mettra en scène Robert Pattinson (le prochain Batman, inutile de vous le rappeler), aux côtés de John David Washington, qui n'est autre que le personnage central du film.

Comme on le savait déjà avec le premier trailer dévoilé en décembre dernier, Tenet sera un film truffé de mystères et d’interrogations. Tout d'abord, le nom n’a pas été choisi au hasard puisque c’est un nom qui est réversible. Si vous prenez le titre dans l’autre sens, ça fait aussi Tenet et justement, c’est tout le propos de cette histoire façonné par le maître de l'inception. En effet, on découvre parfaitement dans cette 2ème bande-annonce que les personnages peuvent renverser une scène pour la passer à l’envers. Il s'agit d'une compétence que certaines personnes sont capables de développer et le personnage campé par l’acteur John David Washington va découvrir qu'il possède lui aussi ses skills extraordinaires. A ses côtés, il y aura bien sûr Robert Pattinson qui tourne actuellement le nouveau Batman, et il semblerait que son rôle soit lui aussi très mystérieux et lié à ses événements de rewind.



Au-delà du fait qu’il s’agisse du nouveau film de Christopher Nolan, Tenet est le film qui cristallise tous les espoirs de la planète cinéma, touchée de plein foet par la crise du Coronavirus. C'est en effet le film par qui passerait potentiellement la réouverture des salles obscures post-confinement, avec une sortie calée au 17 juillet prochain aux Etats-Unis et le 22 juillet chez nous, en France. La pression est donc monstre pour Christopher Nolan, qui n’a d’ailleurs pas hésiter à prendre la parole pendant le confinement pour dire à quel point il faut sauver l'industrie du cinéma, à quel point il est important de retourner en salles et que voir un film à la maison n'est pas la même expérience que le e-cinéma. On est plutôt d'accord avec lui.