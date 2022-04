Fortnite : Ezio et Eivor d'Assassin's Creed débarquent dans le jeu, les images

Les collaborations dans Fortnite se poursuivent et c'est au tour de deux personnages bien connus de la licence d'Assassin's Creed de débarquer dans le battle royale d'Epic Games, à savoir Ezio Auditore et Eivor Varinsdottir. Comme d'habitude, il s'agira de skins à télécharger dans la boutique officielle du jeu, sachant qu'il faudra attendre le 8 avril à 2h (CEST) pour pouvoir en profiter. Bien sûr, chacune de ses skins sont accompagnées de son lot de cosmétiques comme la pioche Lame secrète d'Ezio (que seul Ezio peut utiliser d'ailleurs), le bouclier d'Eivor, la pioche Hachettes du Grand Corbeau (qui comprend aussi le style alternatif Haches d'Eivor), mais aussi le planeur Navire ami-des-loups. Tout peut s'acheter individuellement, ou dans son intégralité via le pack Histoires de l'Animus. Ce pack comprend par ailleurs les objets suivants :

- L'aérosol Amie-des-loups

- L'écran de chargement Fureur d'Eivor

- L'émoticone Clan du Grand corbeau

- Une bannière Histoires de l'Animus