Fortnite : ils vendent leur iPhone avec le jeu installé pour des milliers de dollars

Si vous suivez un poil l'actualité vidéoludique, vous devez sans doute être aux faits du bras de fer entre Apple (ainsi que Google) et Epic Games à propos de la version iOS de Fortnite : suite à un désaccord sur les taxes des microtransactions jugées trop onéreuses, la firme de Tim Sweeney a mis en place un système de paiement pour les contourner, ce qui n'a pas trop plu à l'entreprise à la pomme qui a tout simplement banni l'application de l'AppStore. Depuis, le jeu ne peut plus être téléchargé et ne devrait pas revenir tant que les deux parties ne se seront pas mises d'accord... ou que la justice n'ait tranché par elle-même.S'il n'est donc plus possible de récupérer Fortnite sur iOS, il va sans dire que plusieurs millions de personnes l'ont déjà installé sur leur propre appareil : ainsi, des dizaines de propriétaires sont en train de vendre des téléphones sur ebay avec Fortnite installé... pour des milliers de dollars ! Et attention, on parle là d'offres allant de 3 500$ à 15 000$. Rien que ça.On ne sait pas trop s'il y a vraiment des personnes qui cèdent à ces offres un poil exagérées et, évidemment, on ne vous conseille pas vraiment de sortir la carte-bleue. Un phénomène qui rappelle celui de P.T., la fameuse démo de Silent Hills d'Hideo Kojima qui, après sa suppression du PlayStation Store, avait poussé plusieurs individus à vendre leur PS4 comprenant le jeu à des tarfis insensés. Tout va bien...