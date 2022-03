Fortnite : déjà 50 millions de dollars pour aider l'Ukraine en seulement 3 jours, un record

À QUELLE RAPIDITÉ EPIC ENVOIE-T-IL DES FONDS AUX ORGANISATIONS DE SECOURS ?

Aussi vite que possible. Nous n'attendons pas que les fonds réels arrivent de notre plateforme et de nos partenaires de paiement, ce qui peut prendre un certain temps selon la façon dont la transaction a été traitée. Au fur et à mesure que les transactions sont signalées, nous les enregistrons et envoyons les fonds aux organisations d'aide humanitaire en quelques jours.

On savait que Fortnite était un jeu qui générait énormément d'argent au quotidien, et lorsque Epic Games avait annoncé vouloir reverser l'entièreté de ses bénéfices à des associations humanitaires pour l'Ukraine entre le 20 mars et le 3 avril, il était encore difficile lundi dernier de quantifier la somme exact e. Et bien sachez qu'en seulement 72 heures, pas moins de 50 millions de dollars ont été récoltés pour la population ukrainienne. Une léve de fons extraordinaire qui avait démarré sur les chapeaux de roue, puisque Epic Games avait annoncé 36 millions de dollars en seulement 24 heures. Preuve de l'élan de solidarité de l'éditeur, des joueurs surtout, mais aussi de Microsoft qui s'est joint à cette formidable initiative. En gros, ce sont essentiellement les achats de packs de V-bucks, les passes de combat, les packs du Club Fortnite, les packs cosmétiques achetés avec de l’argent réel et tous les achats en boutique physique qui génèrent autant, sachant que l'argent est reversé de manière régulière, sans attendre la fin de l'événement, comme le souligne Epic Games sur son blog

On rappelle que cette collecte de fonds a été lancée en même temps que la Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite qui a suscité un vrai engouement, notamment avec le retrait (temporaire) des constructions dans le jeu, ce qui change considérablement le paradigme et le gameplay. De quoi relancer l'intérêt auprès de certains joueurs comme le célèbre Ninja qui avait arrêté de jouer au jeu, le trouvant moins intéressant.