Fortnite : une nouvelle saison sans construction, Dr Strange et un soutien fort à l'Ukraine

C'était ce dimanche, alors que le Printemps avait un peu d'avance sur son planning, Epic Games dévoilait le trailer de la Saison 2 du Chapitre 3 de Fortnite, sous-titré Rébellion. Une mise à jour majeure puisque les développeurs ont décidé de retirer temporairement la construction, histoire de bouger un peu les lignes et d'apporter un certain sens de la nouveauté. Il va donc falloir être plus prudent et surtout faire usage d'un surbouclier pour rester en vie le plus longtemps possible. Pour équilibrer le tout, on apprend que les déplacements sont désormais plus rapides, tout comme l'escalade, que la carte a légèrement évolué, histoire que qu'on se prépare à la guerre. Autre chose aussi, tous les jeudis à partir de 15 heures, une nouvelle série de défis hebdomadaires sera mis à disposition, ce qui permettra de récupérer un maximum d'XP. Dans le même temps, on apprend que Dr Srange fait ses premiers pas dans le jeu, Marvel préparant l'arrivée du film avec son Multiverse of Madness.









Enfin, Epic Games en a profité pour afficher son soutien à l'Ukraine en annonçant que tous les bénéfices générés par le jeu du 20 mars au 3 avril 2022 seront intégralement reversés à 4 organisations humanitaires que sont l'Unicef, Direct Relief, le Programme alimentaire mondial et le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Evidemment, difficile de quantifier la somme qui sera reversée, mais quand on sait que Fortnite est capable de générer plus d'un milliard de recette par an, on peut se dire que la somme devrait être conséquente.