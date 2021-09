Fortnite : c'est officiel, Aya Nakamura va débarquer dans le jeu, tous les détails

On le sait depuis un moment, Fortnite n'est pas seulement un jeu vidéo, c'est aussi un moyen de communication pour d'autres univers connexes. Preuve en est avec le nombre de plus en plus important d'artistes qui utilise le titre d'Epic Games pour promouvoir leur actualité. On se rappelle de Travis Scott et d'Ariana Grande qui ont réuni des millions de personnes, il va falloir compter sur Aya Nakamura. En effet, Warner Music France, sa maison de disques, annonce la signature d'un partenariat avec Epic Games pour qu'elle fasse partie des artistes présentes lors des Soundwave Series, un évènement qui réunira 5 artistes internationaux, dont l'australienne Tones And I, le rappeur brésilien Emicida, l'égyptien Mohamed Hakami et le japonais Gen Hoshino, en plus d'Aya Nakamura. Si la date et les informations concernant cet évènement ne sont pas encore connus, Alain Veille qui est le président de Warner Music France a rappelé "qu'il s'agira de la première artiste française à proposer une expérience interactive de ce type dans Fortnite" et combien "le gaming fait partie des nombreux axes de diversification et de développement sur lesquels Warner Music France travaille activement afin d'offrir à ses artistes un accompagnement toujours plus innovant".







Compte-tenu de sa popularité auprès du jeune public, Aya Nakamura semble être donc l'artiste la mieux placée pour séduire les joueurs de Fortnite, eux aussi très jeunes. Ce n'est donc pas un hasard si elle a été choisie, sans oublier qu'en 2020, elle a été l'artiste française la plus écoutée en streaming à l'éranger, et qu'elle a été nommée artiste francophone de l'année par le magazine Forbes. Il n'y a plus qu'à attendre de voir débarquer son avatar dans le jeu maintenant...