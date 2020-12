Fortnite : Black Panther, Captain Marvel et Taskmaster arrivent dans le jeu, un trailer et leurs danses

Il ne se passe décidément pas une seule semaine sans que Fortnite se fasse remarquer. Alors qu'Epic Games vient tout juste de lancer l'événement "Chute de Neige" qui court jusqu'au 5 janvier prochain, voici qu'on apprend l'arrivée de nouvelles skins pour le jeu phénomène. Au programme, ce sont trois personnages bien connus de l'univers Marvel qui rentrent dans le jeu, à savoir Black Panther, Captain Marvel et Taskmaster qui sont d'ores et déjà disponibles au moment où l'on aligne ces signes. On notera tout de même que c'est T'Challah qui est mis en avant au détriment des autres, qui s'inclinent plutôt devant lui, le Roi du Wakanda. Bien sûr, les fans y verront un hommage à l'acteur Chadewick Boseman décédé fin août des suites de son cancer du colon. Il avait 43 ans.Bien évidemment, la communauté Fortnite n'a pas attendu le levée du soleil pour se mettre sur la tronche avec ces skins inédites, puisque de nombreuses vidéos ont d'ores et déjà été postées sur YouTube, avec notamment un aperçu complet de chacune de leurs danses.