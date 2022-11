Forspoken : les combats et les pouvoirs de Frey détaillés dans une grosse vidéo 4K et en VF

Présent et jouable à la Paris Games Week Restart, Forspoken est un jeu qui souhaite convaincre de son potentiel. Preuve en est avec cette nouvelle grosse vidéo explicative postée ce week-end par Square Enix et l'appui de PlayStation. Après la gestion du Parkour il y a quelques semaines, c'est au tour des combats et des pouvoirs de Frey qui sont détaillés ici. On rappelle qu'en arrivant dans le monde d'Athia, la jeune femme se voit octroyée de pouvoirs, notamment la magie violette. Sorts rapide, salve explosive, boule d'énergie plus puissante, Frey va devoir apprendre à combiner les trois pour ne pas se faire violenter par la faune agressive et les ennemis qui peuvent arriver en masse. Grâce à cette magie violette, Frey peut aussi invoquer des éléments en guise de soutien, comme ces branches qui sortent du salle pour immobiliser les ennemis. Elle peut aussi créer des barrages et poser des mines explosives si elle le veut. Côté défense, Frey peut aussi esquiver les attaques ennemies, mais aussi déclencher un bouclier protecteur, capable de contre-attaquer par la suite. Les possibilités de jeu s'annoncent nombreuses et complètes et on espère que cette multiplicité des manoeuvres permettront au jeu de gagner en maturité. Sa sortie est prévue pour le 24 janvier 2023 sur PC et PS5.