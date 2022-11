Forspoken : découverte du monde d'Athia et de ses activités en vidéo

Attendu pour fin janvier 2023, Forspoken se donne tous les moyens pour convaincre les amateurs d'Action-RPG en monde ouvert. La communication autour du jeu se poursuit avec cette fois-ci une nouvelle vidéo de présentation longue et complète, qui met l'accent sur le monde d'Athia et les activités que l'on peut y faire. Forcément, avec un jeu structuré en open world, il faut le combler de missions, principales comme secondaires, pour que le joueur ne s'ennuie pas. On comprend donc que Forspoken ne réinventera pas la roue et proposer des défis secondaires lancés par des PNJ ici et là, des monuments à libérer de la brume corruptrice pour récupérer de la puissance. Ces monuments permettent aussi d'accéder à des défis flashbacjs afin d'obtenir de la mana ou d'autres récompenses. Bien sûr, chaque point d'intérêt peut être pointé ou épinglé sur le map, histoire de mieux se retrouver. Frey peut aussi prendre des photos, pour débloquer des bonus ou montrer les clichés à des enfants du monde d'Athia. Et bien sûr, il y aura aussi tout un tas d'animaux corrompus à combattre.



La sortie de Forspoken est attendue pour le 24 janvier 2023 sur PC et PS5.