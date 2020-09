Fortnite : le battle royale affiche sa version PS5 dans ce nouveau trailer en 4K

Bien que Fortnite ne demande pas des ressources inégalables pour être joué, cela ne l'empêchera pas de faire un joli upgrade graphique sur les plateformes next-gen : en l'occurrence, la PlayStation 5 est pleinement concernée et c'est lors du showcase dédié à la fameuse machine qu'Epic Games a exhibé son fameux bébé sur PS5.Pour ce faire, un trailer court mais intense affichant un Unreal Engine 4 à l'aise suivi de quelques mentions : toute votre progression et achats sur les plateformes actuelles seront évidemment conservés et transférables sur PlayStation 5.Fortnite sera donc disponible dès le lancement de la machine, soit le 19 novembre par chez nous.