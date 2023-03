Final Fantasy XVI : 1h de présentation à la PAX East, on pourra caresser Torgal, le compagnon-loup

Naoki Yoshida l'avait plannifié : une grosse présentation autour de Final Fantasy XVI était prévue de longute date et c'est à la PAX East ce week-end qu'elle a eu lieu. Le game director avait fait le déplacement jusqu'à Boston pour tenir une conférence de plus d'une heure avant de révéler de nouvelles informations sur le jeu. Sous l'intitulé « Yes, You Can Pet the Torgal », Naoki Yoshida accompagné de Michael-Christopher Koji Fox (directeur de la localisation), cette présentation permettait d'en savoir plus sur le scénario, les personnages, les graphismes mais aussi les combats, notamment sur les pouvoirs des Primordiaux, ces monstres cachés au sein de certains personnages. L'histoire du jeu promet un récit mature, avec des tensions géopolitiques et des personnages qui vont évoluer dans le temps, de leur adolescence jusqu'à un âge plus avancé. Clive Rosfield, notre héros principal sera en effet jouable sous trois époques différentes, sans doute avec des flashbacks intégrés dans le jeu.





On a aussi eu un tour d'horizon des différents royaumes de Valisthéa, présentant des ambiances et des décors propres à eux, promettant un vrai voyage et un certain dépaysement. Le tout sera d'ailleurs accessible via une world map, avec des zones à débloquer et des points d'intérêt à découvrir. Oui, il sera possible de faire de nombreuses quêtes annexes en plus des missions principales liées au scénario. Quant au gameplay, on sait que le jeu sera très orienté action, avec en prime des moments de fight dans la peau des Primordiaux. Il ne s'agit pas d'invocation, mais des êtres humains qui se transforment en créatures massives et puissantes, aux pouvoirs destructeurs. Et enfin, cerise sur le gâteau, oui il sera possible de caresser Torgal, notre compagnon loup qui nous sera d'une grande aide durant l'aventure.



La sortie de Final Fantasy XVI est attendue pour le 22 juin prochain sur PS5 uniquement.