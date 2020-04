Final Fantasy VII Remake : la date du pré-téléchargement avancée, la sortie de la version démat' aussi ?

En raison de l'épidémie de coronavirus et des dysfonctionnements qu'elle engendre en termes de logistique, Square Enix a pris la décision lundi dernier d'envoyer plus tôt les exemplaires physiques de Final Fantasy VII Remake aux revendeurs, afin que les joueurs puissent recevoir le jeu dans les délais, peut-être même avant le 10 avril. Une nouvelle qui a forcément fait des heureux, mais aussi des mécontents. En effet, quelques jours plus tôt , l'éditeur avait annoncé d'éventuels retards, ce qui avait poussé certains à annuler leur "précommande physique" et opter pour le PlayStation Store.Aujourd'hui, des utilisateurs de ResetEra et Reddit affirment avoir reçu une notification leur indiquant que la date du pré-téléchargement de Final Fantasy VII Remake a été avancée, passant du 7 au 2 avril. Square Enix aurait-il entendu la colère des fans et fait le choix de déployer également la version dématérialisée avant le 10 avril ? L'éditeur japonais n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais la théorie la plus répandue à l'heure actuelle, c'est que Square Enix prendrait des précautions par rapport au ralentissement du débit sur PS4 annoncé par Sony Interactive Entertainment.Final Fantasy VII Remake tenant sur deux Blu-ray (plus de 100 Go de données, rappelons-le), quelques jours supplémentaires ne seront effectivement pas de trop pour télécharger l'intégralité du jeu dans les temps. Une bonne initiative de Square Enix donc, même si les joueurs concernés croisent les doigts pour que le fameux bouton "Télécharger" s'affiche avant le 10 avril.