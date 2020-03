Final Fantasy VII Remake : l'OST débarque dans un ultime coffret de 7 CD

Square Enix semble décidément à chevet pour proposer un tas d'objets indédits dédiés à Final Fantasy VII Remake. Par exemple, en plus de l'édition collector ou des deux ouvrages récemment dévoilés, on apprend que l'OST de cette refonte très attendue aura également droit à sa propre commercialisation : l'éditeur prévoit effectivement une compilation de sept CD, rien que ça, dont un disque avec des musiques bonus. Bien sûr, on nous confirme la présence du main theme "Hollow", composé par Nobuo Uematsu.Le nombre de tracks n'est pas encore révélé mais on sait déjà que ce Final Fantasy VII Remake : Original Soundtrack - Special Edit Version sera vendue au prix de 77,77 euros tout de même. Sa sortie est prévue le 27 mai prochain et peut être précommandé depuis le site officiel de l'éditeur