FIFA 22 : EA a retiré Benjamin Mendy du jeu, on ne pourra pas jouer avec

Le couperet vient de tomber : Benjamin Mendy a été purement et simplement retiré du jeu FIFA 22 suite aux accusions de viol et d'agression sexuelle dont il fait l'objet. Emprisonné depuis le mois d'août à titre préventif, le joueur de Manchester City a déjà été suspendu par son club qui n'a pas souhaité commenter la situation tant que l'enquête est en cours. Pour Electronic Arts, la décision a été immédiate, à l'instar de ce qui a été fait avec Pierre Ménès en mars dernier, lui aussi accusé de sexisme et d'agression sexuelle.

Comme Benjamin Mendy a été retiré des effectifs de Manchester City et de l’équipe nationale française, il est également retiré de ces effectifs respectifs dans Fifa 22 et son apparition dans FIFA Ultimate Team et Ultimate Draft est suspendue dans l’attente de son procès.

A noter que le retrait de Mendy a été réalisé 24 heures après le lancement de la version d'essai sur EA Play, ce qui signifie que des joueurs ont réussi à jouer avec avant la mise à jour effectuée par Electronic Arts. La sortie de FIFA 22 est calée au 1er octobre 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.