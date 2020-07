FIFA 21 : la jaquette enfin révélée, la star du PSG Kylian Mbappé y figure

"Être sur la couverture de FIFA, c'est un rêve qui se réalise. De mon passage de Bondy à Clairefontaine et à ma victoire en Coupe du Monde, c'est encore une grande étape. Je joue à FIFA depuis que je suis petit et je suis flatté de représenter une nouvelle génération de footballeurs et de rejoindre d'autres grands footballeurs avec qui je partage cet honneur."

C'est l'une des grandes questions que l'on se pose chaque année : qui sera le joueur élu pour figurer sur la jaquette du prochain FIFA ? Pour la mouture 21, Electronic Arts n'a pas choisi n'importe qui et vient tout juste d'en dévoiler le précieux "box art" : c'est donc Kylian Mbappé qui a été retenu pour faire office de figure de proue et, à vrai dire, c'est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, il s'avère lui-même particulièrement heureux.

Difficile de lui donner tort : figurer soi-même sur la jaquette d'un jeu d'une franchise que l'on adule depuis son enfance, c'est une belle étape. Le jeune footballeur de 21 ans, siégeant confortablement au Paris Saint-Germain en tant qu'attaquant et véritable star de la Coupe du Monde 2018, accrochera donc quelques un de ses clichés sur une pochette stylisée que l'on retrouvera un peu partout dès le 9 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch mais aussi plus tard sur PS5 et Xbox Series X.