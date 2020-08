FIFA 21 : EA clarifie la situation à propos du cross-play

You won't be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.



However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) 10 août 2020

Call of Duty Modern Warfare, Warzone, Fortnite, Rocket League, Need Fort Speed Heat... De nos jours, la tendance du crossplay a tendance à se généraliser sérieusement et c'est, pour beaucoup, un rêve devenu réalité. Affronter les joueurs de tous les horizons et quelle que soit la plateforme, voilà qui ouvre bien le champ des possibilités : alors forcément, tous les regards se tournent vers FIFA 21, le mastodonte du football qui débarquera cette année, avec une seule question en tête... La simulation intégrera-t-elle cette fameuse fonctionnalité ?Ni une, ni deux, Electronic Arts a tenu une réponse claire, nette et précise sur Twitter : c'est un grand non. Il ne sera possible d'organiser des parties entre joueurs PS4 et PS5, ni entre joueurs Xbox One et Xbox Series X, et non plus entre adeptes Sony et Microsoft. Et aucune raison n'est malheureusement donnée.En lot de consolation, EA précise qu'il sera en revanche possible de transférer sa progression de la version current-gen à celle next-gen... mais c'est à peu près tout. Dommage.FIFA 21 sortira le 9 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Swithc, et plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X quand celles-ci seront disponibles. D'ailleurs, nous avons pu voir le jeu en avant-première et en voici nos impressions, juste ici