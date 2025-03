Fatal Fury City of the Wolves : voici tous les détails de la 2è bêta ouverte

SNK l'avait déjà lors de la première bêta ouverte et ses quelques soucis d'optimisation (c'est fait pour ça aussi, hein...), une deuxième bêta ouverte pour Fatal Fury City of the Wolves est prévue, et on en sait un peu plus aujourd'hui, comme nous l'explique ce communiqué . Elle aura lieu du du 27 mars (6h) au 31 mars (10h) sur PC, PS5 et Xbox Series avec les mêmes configurations que la dernière fois, sauf que Tizoc sera rajouté au roster. Cela fera donc 9 personnages jouables, d'autant que Tizoc était quelqu'un de très demandé, lui et son approche beaucoup plus "choppe" en termes de gameplay.



Période

➔ Début : 27 mars (6h)

➔ Fin : 31 mars (10h)



Plateformes

➔ PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, PC (Steam)



Modes jouables

➔ En ligne : Profil en ligne, Classement, Match classé, Match amical, Match en salle

➔ Hors ligne : Entraînement, Versus classique, Tutoriel



Personnages jouables

➔ Hotaru Futaba

➔ B. Jenet

➔ Kain R. Heinlein

➔ Mai Shiranui

➔ Preecha

➔ Rock Howard

➔ Terry Bogard

➔ Tizoc

➔ Vox Reaper



Stages disponibles

➔ Bar « Street Stars »

➔ Training

➔ Training Ground

➔ Universal Arena