Fatal Fury City of the Wolves : une édition collector avec steelbook et une participation à l'EVO 2025

Il y a deux informations majeures à retenir concernant Fatal Fury City of the Wolves aujourd'hui. La première, c'est que le prochain jeu de baston de SNK fera parties des jeux qui participeront à l'EVO 2025 qui se tiendra à Las Vegas du 1er au 3 août à Las Vegas. Ce n'est pas vraiment une surprise quand on sait que SNK a toujours eu une place de choix dans ce genre de compétition que l'éditeur japonais a permis de faire connaître dans le monde. Le titre participera à la mêlée parmi d'autres mastodontes du genre comme Street Fighter6, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Guilty Gear Strive, mais aussi Marvel vs Capcom 2. De quoi se préparer à des matchs de fou-malade.







L'autre bonne nouvelle, c'est que Fatal Fury City of the Wolves disposera de versions physiques dès sa sortie le 24 avril 2025 et c'est l'éditeur Maximum Entertainment qui a décidé de prendre en charge la commercialisation des boîtes sur PS5, PS4 et Xbox Series. On apprend d'ailleurs que le roster de base intègrera 17 combattants à son lancement, mais que le Season Pass permettra de mettre la main sur 5 persos supplémentaires, dont Ken et Chun-Li de Street Fighter, faisant partie du cross-over établi entre Capcom et SNK. Maximum Entertainment fait savoir que tous les joueurs qui précommanderont ou achèteront l’édition physique dès la sortie pourront également profiter du DLC costume Terry en bonus. Il s'agira d'un code de téléchargement fourni dans la boîte du jeu.







Mais ce n'est pas tout, une édition collector est aussi prévue, comprenant entre autres un steelbook un artbook, l'OST du jeu et la map de South Town. En voici le détail complet :

Un Steelbook contenant la bande-son officielle du jeu (deux disques).

Un livre d’art à couverture souble de plus de 100 pages, mettant à l’honneur le style graphique unique du jeu et de ses personnages.

Un poster double face avec la carte de South Town d’un côté, et un diagramme des relations entre les personnages, montrant comment leurs destins s’entrecroisent, de l’autre côté.

2 planches d’autocollants des logos des jeux de la franchise.

Une boîte de collection “Style NEOGEO” abritant tous les contenus.

Et bien sûr, le jeu physique FATAL FURY: City of the Wolves – Special Edition (contenant le Season Pass 1 et le DLC costume de Terry).