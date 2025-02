Fatal Fury City of the Wolves : tout le jeu a leaké après l'open beta, la faute aux data-mineurs

Si vous êtes un féru de VS Fighting, vous avez sans doute passé votre week-end sur la bêta ouverte de Fatal Fury City of the Wolves, qui s’est tenue du jeudi 20 février dès 9h du matin jusqu’au lundi 24 février à 8h59. Quatre jours bien remplis qui nous ont permis de tester 8 personnages sur les 17 du roster qui ont été annoncés. Enfin, pas tout à fait, car il reste trois combattants à révéler, mais on va y venir dans quelques instants. Pour SNK, ce fut le moment de tester grandeur nature l'expérience en ligne, afin de corriger les points essentiels avant sa sortie le 24 avril prochain et l’éditeur japonais a mis en ligne un formulaire pour qu’on puisse donner notre feedback. Jusque-là tout va bien. Sauf que SNK a fait l’objet d’un leak complet et total de son jeu, grâce ou à cause, c’est à vous de choisir, cette bêta ouverte. Bah oui, les data mineurs ont profité d’avoir téléchargé cette démo pour aller fouiner dans le code source PC et malheureusement pour SNK, il y avait tout, mais quand je dis tout, c’est vraiment tout. On connaît l’ensemble des personnages à venir, ceux en DLC, les boss cachés et même ceux qui arriveront en 2026, et il y a même une mécanique de gameplay qui avait été cachée jusqu’à présent, ou du moins qui n’a pas été révélée. Le tout est même documenté avec des images et des vidéos. Alors c’est terrible pour SNK, mais par contre, une chose est sûre, ce qui arrive est tout simplement incroyable…







ALORS CETTE BÊTA ?





Avant de vous détailler l’ensemble de ces leaks inattendus autour de Fatal Fury City of the Wolves, faisons un point sur cette bêta qui a permis d’identifier les problèmes. Le premier souci, c’est le matchmaking et la recherche de salons qui étaient loin d’être optimaux, à tel point que Yasuyuki Oda, le producteur et surtout la tête pensante chez SNK, a tweeté sur le sujet, expliquant qu’ils avaient identifié le problème mais qu’il ne sera malheureusement pas corrigé à temps avant la fin de la bêta. Donc oui, il a fallu prendre son mal en patience durant cette open bêta, avec parfois des attentes de plusieurs minutes pour trouver un adversaire, quand on était carrément déconnecté des serveux. C’est fâcheux oui, mais ça sert ça aussi une bêta hein, tester les conditions en direct. Et comme ça, au moins, on a appris qu’on aurait droit à une 2è bêta d’ici le 24 avril, donc ça c’est cool.









Le deuxième souci décelé dans cet open bêta, ce sont les menus et l’interface qui manquaient véritablement de clarté. La disposition en cases façon BD, c’est chouette visuellement, mais ce n’est clairement pas intuitif et ça, Xbox en sait quelque chose. En plus dans chacune des cases, il y a plein de sous-menus, donc ça alourdit le truc, c’est pas fou. On le voit d’ailleurs assez bien après quand on rentre dans les détails des menus, avec là aussi, des déplacements pas intuitifs, des paramètres de combat qui sont accessibles en appuyant sur le bouton ‘Options’ avec une indication en bas de page, c’est tout sauf évident. Et puis cerise sur le gâteau, y avait une légère latence dans les menus, d’une demi-seconde, ce qui suffit à nuire à la bonne navigation. Non clairement SNK se doit de corriger ça au plus vite et de modifier certaines choses s’ils ne veulent qu’on leur reproche ça en avril prochain.







DES LEAKS BIEN VRAIS





Mais venons-en aux faits, ce pour quoi vous êtes venus dans cette vidéo, les fameux leaks de Fatal Fury City of the Wolves. Oui, SNK n’a pas été suffisamment vigilant et en donnant accès à cette open bêta, les spécialistes en data s’en sont donnés à coeur joie. Résultat, on a quasiment la liste de tous les combattants qui seront dans le jeu, que ce soit le roster de base qui était encore incomplet, comme les personnages prévus en DLC pour les prochains Seasons Pass. Alors bien sûr, on peut toujours remettre en cause la véracité de cette liste, et se dire que c’est fake, sauf que des images ont aussi été exhumées et là, il ne fait plus aucun doute.





On va commencer par révéler l’identité des 4 derniers persos du roster de base, je vous rappelle qu’il y aura 17 combattants au lancement, et sans surprise, les quatre derniers ne sont autres que Freeman, notre serial killer anglais, qui rodent dans les rues de South Town. Il fera donc son grand retour 26 ans après Garou Mark of the Wolves, puisqu’il n’a jamais eu droit de revenir dans un autre titre SNK. Il a fait quelques apparitions en caméo dans les décors de KOF 2002 Unlimited Match ou NeoGeo Battle Coliseum, mais là, c’est son vrai come-back comme perso jouable. Les deux autres sont les deux fils de Kim Kaphwan, à savoir Kim Dong Hwan et Kim Jae Hoon. Le premier a les cheveux droits comme une brosse, affiche du rouge sur son dobok, est d’un caractère farceur, fainéant et effronté, et il a une haute estime de lui-même. Tout l’inverse de son frère Kim Jae Hoon, qui est plus sérieux, plus respectueux aussi et a le sens de la justice. En revanche, c’est lui qui a la mèche rebelle devant ses yeux.









Quant au 17ème et dernier perso du roster de base, celui du lancement le 24 avril, il s’agira d’Hokutomaru, le disciple d’Andy Bogard, à qui il a aussi repiqué des techniques à Mai Shiranui. Normal vu que Andy et Mai fricotte ensemble, c’est finalement pas étonnant. On a d’ailleurs une image de ce Hokutomaru et on constate qu’il a bien grandi. On a quitté le petit garçon ingénu d’une dizaine d’années dans Mark of the Wolves à un adolescent de 16/17 ans, toujours avec cette petite mèche et son foulard rouge, mais en revanche, il a troqué ses habits de ninja pour un style plus city casu. Perso, c’est comme Billy Kane, j’suis pas fan de ce nouveau style qui fait trop générique.



REAL BOUT FATAL FURY 2





Concernant les autres leaks niveau personnages, on sait aussi que Duck King, qu’on n’avait pas revu depuis 2005 et KOF XI, la dernière fois où il est apparu comme perso jouable. J’suis content qu’il fasse son grand retour, surtout qu’il fait partie des tous premiers perso de Fatal Fury, puisqu’il était dans le premier épisode. On a eu confirmation aussi que Blue Mary fera partie des perso en DLC, mais bon c’est un personnage récurrent, donc pas trop de hype. En revanche, Rick Strowd est annoncé, lui qui était le nouveau nemesis de Terry Bogard dans Real Bout 2 et qui fera donc son grand retour. Grosse hype pour ce perso qui était excellent à jouer à l’époque, avec sa boxe si fluide et ses coups puissants. Pas de Xiang Fei en revanche, mais le retour d’Alfred, lui aussi un personnage de l’ère Real Bout 2, mais uniquement dans la version PlayStation. C’était le perso exclusif de cette version puisqu’il a été rajouté après les versions Arcade et NeoGeo.









Autre excellente nouvelle, le come-back de Wolfgang Krauser, le boss mythique de Fatal Fury 2 avec son stage dans l’église et son thème musical iconique évidemment. Pareil, il est de retour après une longue absence, puisque la dernière fois, c’était KOF 98, je ne compte pas sa présence en tant que striker dans KOF 2000 évidemment. Et forcément, vu que Krauser sera dans le jeu, que Mr Big a été annoncé par SNK il y a quelques semaines, Geese Howard sera lui aussi dans ce Fatal Fury City of the Wolves. C’est sa version Nightmare Geese qui a d’ailleurs leaké, une version qui avait déjà été introduite dans de précédents Fatal Fury et KOF et qui est le même perso, mais avec un rendu gris, genre il revient des enfers et des attaques plus puissantes. Rock Howard aura d’ailleurs lui aussi sa version Nightmare comme vous pouvez le voir sur ces images et si vous faites attention, on constate qu’il porte la même tenue que son père, à savoir torse poil et un simple Uwagi. C’est une version de Rock qui a sombré dans le côté obscur et son nom est assez évocateur : Fallen Rock.







DISCIPLES & MAÎTRES





Mais ce n’est pas tout, les leaks révèlent la présence de Grant, qui était le mid-boss de Garou, et qui reviendra mettre des gros coups de tatane avec sa carrure imposante et son masque sur la tête, et la dernière surprise n’est autre que Ryo Sakazaki, le héros d’Art of Fighting qui reviendra faire son cameo jouable, comme à l’époque de Fatal Fury Special, puisqu’on pouvait jouer avec lui à travers un cheat code. On était déjà aux prémices de tous ces cross-over SNK, c’était sous nos yeux. Et puis là, comme SNK bosse officiellement sur Art of Fighting 4, c’est déjà un peu un teasing quelque part… Maintenant, si on regarde bien le tableau des leaks, il reste 6 cases qui n’ont pas révélé le nom des derniers perso, je mise déjà sur Geese Howard en version normale, Li Xiang Fei et peut-être même Kim Kaphwan. Vu que tous les maîtres sont de retour avec leur disciple : Joe Higashi avec Preecha, Andy Bogard et Mai Shiranui avec Hokutomaru, il n’y aucune raison que Kim ne partage pas l’affiche avec ses deux fils.





Quant au reste, je vous laisse spéculer dans les commentaires, mais une chose est sûre, on va avoir droit à un grand Fatal Fury. Je sais que le jeu est assez complexe à prendre en main, que le REV Guard avec le bouton n’a pas plus à certains, mais c’est juste une question d’habitude. SNK a repris la formule Garou Mark of the Wolves en la faisant évoluer, il faut du temps pour appréhender tout cela, mais perso je suis déjà conquis. Y a plus qu’à corriger les soucis de matchmaking et cette interface pas folle et on sera nickel chrome…







Et le dernier point que les data-mineurs ont réussi à exhumer de cette open-bêta, c'est une mécanique qui est propre à la série Fatal Fury, à savoir le changement de plans. C'est la marqu de fabrique de la série de SNK, celle qui a façonner le gameplay du premier Fatal Fury jusqu'à Real Bout 2, avant que Garou Mark of the Wolves ne décide de revenir à un seul plan. Une vidéo ressorti du code source permet de voir Rock Howard et Terry Bogard être chacun sur une ligne différente et changer de plan. S'agira-t-il d'un stage bonus ou d'un mode de jeu particulier ? A ce stade, il me semble assez peu probable que cette mécanique soit intégrée dans le système de combat, alors qu'il a été façonné et présenté sur un seul plan. Seul l'avenir nous le dira...