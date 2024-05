Fatal Fury City of the Wolves : Marco Rodrigues présente son Kyokugenryu Karate, ça fracasse des bouches

Fatal Fury City of the Wolves, SNK nous donne des nouvelles de son jeu de baston, avec le reveal d'un nouveau personnage qui sera au roster dès le lancement. Ce bonhomme, c'est Marco Rodrigues, que les amoureux de Garou Mark of the Wolves connaissent depuis un petit moment, puisqu'il était déjà présent dans le jeu en 1999. Il n'a pas trop changé et ce dernier pratique toujours le Kyokugenryu Karate avec autant de ferveur. On retrouve d'ailleurs l'ensemble de son move-set de l'époque, remis au goût du jour, avec des attaques qui tapent fort et des enchaînements qui rappellent qu'il fait partie de la même école que Ryo Sakazaki, et son père Takuma. Cette vidéo est aussi l'occasion de découvrir un nouveau stage, celui du Yuri Fitness Club que les experts d'Art of Fighting 2 ont évidemment reconnu. Quant au gameplay, il est toujours aussi véloce et explosif.



La sortie de Fatal Fury City of the Wolves est attendue pour 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.





