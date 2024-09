Fatal Fury City of the Wolves : Ken et Chun-Li arrivent dans le jeu, quelle folie !

SNK a attendu le coup d'envoi du Tokyo Game Show 2024, et la sortie aussi de Terry Bogard dans Street Fighter 6 pour nous faire cette belle surprise : Ken et Chun-Li vont à leur tour débarquer dans le prochain Fatal Fury City of the Wolves. Une annonce fracassante faite avec l'appui d'une vidéo qui révèle effectivement que le cross-over entre les personnages de SNK et ceux de Capcom est bel et bien de retour. Il va cependant être patient avant de pouvoir jouer avec, puisque Ken arrivera à l'été 2025 et Chun-Li l'hiver prochain, sachant que la sortie de Fatal Fury City of the Wolves est calée à Avril 2025. Evidemment, cette annonce ne fait que renforcer les rumeurs quant à l'arrivée d'un Capcom vs SNK 3 et d'un SNK vs Capcom 2. Il y a de toutes les façons tellement d'indices qu'on ne voit pas comment les deux entités ne nous feront pas ce plaisir...