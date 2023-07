Farang : comment le cinéma français a enfin réussi à avoir son "The Raid / Ong-Bak" !

Le mercredi 29 juin est évidemment marqué par la sortie d'Indiana Jones 5 et le Cadran de la Destinée, mais il est un autre film qui mérite toute votre attention également, c'est Farang, un film d'action réalisé par Xavier Gens connu pour le film d'horreur Frontière(s), Hitman (l'adaptation du jeu vidéo), ou bien encore la série Gangs of London, produite par Gareth Evans, le réalisateur de The Raid 1 & 2. C'est justement en travaillant avec ce dernier que le cinéaste français a voulu faire son film de tape à lui, embarquant Nassim Lyes avec lui dans le rôle principal. Le film raconte l'histoire de Sam, un ancien détenu qui va devoir quitter la France pour se réfugier en Thaïlande après une histoire qui a mal tourné. Mais évidemment, son passé va le rattraper et c'est sous la chaleur moite du pays que Sam va devoir jouer des poings et des pieds. Fortement inspiré de films tels que Ong-Bak ou The Raid, Farang propose en effet des combats d'une férocité et d'une brutalité assez inédites en France. Xavier Gens n'a pas lésiné sur ses ambitions et la violence (dont il est un adepte avec ses films d'horreur), d'autant qu'il a fait appel à Jude Poyer, son combat designer, lui qui a travaillé près de 10 ans à Hong Kong avec Jackie Chan, Jet Li ou même Donnie Yen.Nous avons pu rencontrer Xavier Gens, Nassim Lyes et Jude Poyer pour discuter de la fabrication d'un film français finalement assez artisanal, et qui souhaite relancer le cinéma d'action en France.