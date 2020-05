Fall Guys : un nouveau trailer et une bêta publique pour le jeu de Devolver, voici les détails

On en sait un peu plus sur Fall Guy, le prochain jeu absolument déluré issu du catalogue toujours bien senti de Devolver Digital. En effet, le titre va pouvoir bénéficier d'une bêta publique qui va lui permettre de se faire connaître d'un maximum de personnes. Car évidemment, avec un concept pareil (hérité un peu des jeux à la Takeshi's Castle), plus on est de fous et plus on rit, le jeu pouvant accueillir jusqu'à 60 concurrents simultanément en ligne. Toujours est-il que si vous souhaitez participer à cette session de jeu à plusieurs, il suffit de se rendre sur le site officiel , très coloré et plein d'infos utiles. En plus de cette bonne nouvelle, les développeurs ne sont d'ailleurs pas venus les mains vides, puisqu'un nouveau trailer vous permet de mieux cerner ce qui vous attend dans ce party-game où l'on dirige des sortes de créatures en forme d'oeufs de päques bien souples, que l'on pourra évidemment customiser entièrement.La sortie du jeu est calée pour cet été sur PC et PS4. Vous savez tout, vous pouvez aller lire une autre news utile dans les colonnes de JEUXACTU.