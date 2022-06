F1 22 s'offre un trailer de lancement en 4K qui va à 100 à l'heure

la vie d'un pilote de Formule 1 sur la piste comme en dehors. D'ailleurs, le côté social a été développé dans cet épisode, avec l'intégration d'un nouveau hub permettant de personnaliser son avatar et son appartement et de collectionner les supercars. La sortie de F1 22 est attendue pour le 28 juin prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.





C'est demain que F1 22 va sortir dans les bacs et Electronic Arts comme Codemasters ont décidé qu'il était temps de mettre en ligne le trailer de lancement. Présenté au format 4K (normal en 2022), il permet surtout de mettre en avant la vitesse, l'adrénaline et les sensations folles que peut procurer ce sport extrême. La bande annonce mélange images de gameplay avec des séquences où l'on voit des pupilles se dilater, du sang couler dans les veines, des poils qui se hérissent, des gens qui se prennent des vagues de vent en pleine poire, le tout pour nous en mettre plein la tronche. F1 22 promet aussi un mode Carrière de haute volée, avec la possibilité de vivre