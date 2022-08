F1 22 : le circuit de Portimão arrive dans le jeu, et il est gratuit, un trailer en 4K

Cela fait maintenant un bon mois que F1 22 est disponible sur PC et consoles, et du côté d'Electronic Arts et de Codemasters, on a prévu évidemment du contenu pour tenir les joueurs en haleine pendant cet été caniculaire. Du coup, dès aujourd'hui, il est possible de mettre la main sur un nouveau Grand Prix, celui de Portimão, qui est disponible gratuitement sous la forme d'une mise à jour. De quoi tenter de reproduite la performance de Lewis Hamilton, vainqueur de la Formule 1 Grande Prémio de Portugal l'an passé, et reproduite dans la vidéo de gameplay qui suit. Le circuit vallonné de 4,684 km est célèbre pour sa descente abrupte avant un virage final à droite jusqu’à la ligne d'arrivée, ce qui en fait un veritable terrain de jeu pour les amateurs de vitesse. Enfin, sachez que la prochaine mise à jour aura lieu le 12 septembre prochain, qu'elle sera une fois de plus gratuite, et permettra de récupérer le circuit international de Shanghai en Chine. Royal non ?