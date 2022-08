F1 22 : le cross-play arrive dans le jeu, tous les détails techniques

Voilà une fonction réclamée qui était réclamée depuis un moment par les fans de la série et qui vont pouvoir partager la bonne nouvelle : le cross-play arrive enfin dans F1 22. Si la date de déploiement de la fonctionnalité n'a pas encore été communiquée, on sait en revanche que ce sera durant le mois d'août, Electronic Arts et Codemasters se laissant le droit s'ajuster la technique juste avant. Deux essais sont d'ailleurs organisés avant que cela ne devienne mondial, et ça se passe du 5 au 7 août, puis du 12 au 14 août dans les modes Social Race et Carrière Deux Joueurs. Evidemment, l'arrivée du cross-play permettra d'améliorer le matchmaking et permettra aussi de se réunir entre copains, qu'importe la console qu'ils aient achetée. Bien sûr, ceux qui souhaitent rester entre communauté peuvent désactiver le cross-play. Enfin, sachez que les personnes qui se chargent de la création de sessions peuvent inviter leurs amis sur d'autres plateformes via l'option "Inviter des amis" dans le lobby du jeu. Du coup, il est possible de consulter et d'accepter les demandes pendant la course en mettant le jeu en pause et en accédant à l'option "Invitations et demandes". Vous savez tout !