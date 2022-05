F1 22 : des précisions sur la compatibilité avec la réalité virtuelle, ça parle aussi du PlayStation VR 2

Ceux qui attendent avec impatience la sortie de F1 22 le savent : l'une des nouveautés majeures de cet opus est la compatibilité avec la réalité virtuelle. Nos confrères de GamingBolt ont eu l'occasion d'échanger sur le sujet avec Lee Mather, le directeur créatif du jeu. "Cette année, l'ajout de la réalité virtuelle sur PC nous enthousiasme, explique-t-il. C'est quelque chose que les fans me demandaient depuis longtemps. L'alignement des planètes nous a permis d'introduire cette fonctionnalité dans la franchise, et les joueurs vont avoir l'occasion d'expérimenter et de mieux comprendre le fait de piloter une Formule 1. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir à plusieurs reprises avec les pilotes sur ce calme qu'ils peuvent ressentir. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne sont pas comme des fous. En quelque sorte, rouler à plus de 320 km/h devient une norme pour eux, le temps semble presque ralentir."Avant d'ajouter : "Les joueurs auront la possibilité de scruter les nombreux détails présents dans le cockpit, d'apercevoir les environs des circuits et de ressentir le relief de la piste. Il n'y a rien de mieux que de foncer à toute allure et de voir l'Eau Rouge de Spa se dresser devant soi. Avec notre système audio binaural, les joueurs vont pouvoir bénéficier d'un degré d'immersion inédit pour la série." Naturellement, le cas du PlayStation VR 2 a été évoqué, mais Lee Mather a préféré botter en touche : "Ce n'est pas quelque chose que nous envisageons pour l'instant, mais il ne faut jamais dire jamais."Pour mémoire, la sortie de F1 22 est programmée pour le 1er juillet prochain sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PS4, PS5 et PC.