F1 22 : une vidéo de gameplay consacrée à la réalité virtuelle, l'immersion est bel et bien là

le directeur créatif du jeu.

On profite de l'occasion pour rappeler que jusqu'à nouvel ordre, la réalité virtuelle est exclusive à la version PC. Pour autant, Codemasters n'a pas définitivement fermé la porte au PlayStation VR 2. La sortie de F1 22 est fixée au 1er juillet prochain sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC.





Ce week-end, les adeptes de la Formule 1 ont certainement suivi le Grand Prix du Canada qui a vu Max Verstappen (Red Bull Racing) triompher devant Carlos Sainz (Ferrari) et Lewis Hamilton (Mercedes) au terme d'une course où Charles Leclerc (Ferrari), parti en dernière ligne, aura fini en 5e position. Un moindre mal penseront sans doute les tifosis, surtout avec des mécaniciens qui, encore une fois, n'auront pas été à la hauteur. Bref, tout ça pour dire qu'Electronic Arts propose de découvrir une toute nouvelle vidéo de F1 22 consacrée cette fois-ci à la réalité virtuelle, l'une des principales nouveautés de cet opus."La VR révolutionne F1 22 sur PC et porte le week-end de course à un niveau jamais atteint, explique Lee Mather,De la claustrophobie ressentie en étant assis dans le cockpit à l'intensité provoquée par l'extinction des feux alors que 20 voitures accélèrent vers le premier virage. Vous ne vous sentirez jamais aussi proche d’une course de F1 en dehors de la piste." Le mois dernier , il avait déjà été interrogé sur le sujet par nos confrères de GamingBolt. "Nous avons eu l'occasion de nous entretenir à plusieurs reprises avec les pilotes sur ce calme qu'ils peuvent ressentir, avait-il expliqué. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne sont pas comme des fous. En quelque sorte, rouler à plus de 320 km/h devient une norme pour eux, le temps semble presque ralentir. Les joueurs auront la possibilité de scruter les nombreux détails présents dans le cockpit, d'apercevoir les environs des circuits et de ressentir le relief de la piste. Il n'y a rien de mieux que de foncer à toute allure et de voir l'Eau Rouge de Spa se dresser devant soi. Avec notre système audio binaural, les joueurs vont pouvoir bénéficier d'un degré d'immersion inédit pour la série.