EA Sport F1 22 : le jeu est gratuit tout le week-end, Daniel Ricciardo donne des conseils

Sorti cet été, au début du mois de juillet, EA Sport F1 22 va profiter de la FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022 pour devenir entièrement gratuit le temps d'un week-end. Du 20 au 24 octobre, il est donc possible d'accéder au jeu sous forme d'essai gratuit, peu importe la plateforme, sachant que leur progression pendant ces 4 jours gratuits sera sauvegardée dans le jeu. Histoire de marquer le coup, Electronic Arts et Codemasters ont fait appel à Daniel Ricciardo, pilote chez McLaren, de se mettre en scène afin de proposer un guide "How To" qui explique comment s'attaquer au circuit d'Austin. Conseils, astuces et secrets sont donc révélés sur la façon de parcourir le plus rapidement possible le tracé américain. Ricciardo n'hésite pas à partager ses notions sur les points de freinage, les virages difficiles, les dépassements et les zones de DRS. Des conseils à garder précieusement.